O presidente da Liga de futebol, Reinaldo Teixeira, disponibilizou-se hoje para assumir o papel moderador e “ouvir” o Benfica, para, “nas discordâncias, encontrar pontos de consenso” de forma a resolver o diferendo dos últimos dias.

Instado a comentar a posição tornada pública na segunda-feira pelo clube da Luz sobre os acontecimentos da final da Taça de Portugal, disputada no domingo, o presidente da Liga prontificou-se a “ouvir” e contribuir para a resolução do problema, “sem polémicas”, quando falava à margem da 3.ª Conferência Bola Branca, a decorrer em Lisboa.

“A mim e à minha equipa compete-nos com diálogo, entendimento, encontrar nas discordâncias pontos de consenso. Como pensava desde que assumi há pouco mais de um mês, sempre disse que queria ser presidente de todas as sociedades desportivas, que têm posições diferentes. Cabe-nos ouvir e tentar melhorar o caminho para conseguir ter um conjunto e, sem polémicas, evitando as mesmas, entender as posições de cada um, naturalmente compreendendo aquilo que cada um defende”, declarou Reinaldo Teixeira.

O responsável pelo organismo que gere o futebol profissional em Portugal mostrou-se confiante numa resolução positiva para o tema: “No que sempre falaram comigo em particular, na Liga, sempre ouvi uma linguagem construtiva”, defendeu, não considerando que a posição do Benfica lese ou coloque em causa qualquer plano de entendimento, como a centralização dos direitos televisivos da I Liga.

“Ouvi agora o Dr. Nuno Catarino [CFO do Benfica, que participou num dos fóruns de discussão] e o que disse é compreensível: que é profundo refletir sobre algumas questões e dar um passo em frente, até disse mais, dois passos em frente, para conseguirmos um caminho em conjunto. Por isso, a nós cabe, como há pouco disse, ouvir as sociedades desportivas. Temos amanhã (quarta-feira) uma cimeira e vamos ouvir todas as sociedades desportivas e haverá algumas questões nossas”, antecipou.

Perante uma discórdia que envolve um importante ‘player’ no panorama nacional, Reinaldo Teixeira assume ser necessária “coragem” para obter uma resolução e predispôs-se a fazê-lo: “Cabe-nos ter a coragem de ouvir nos momentos mais sensíveis e, ao mesmo tempo, ter a coragem de colocar decisões às sociedades desportivas”, transmitiu, confiante sobre a posição da Liga neste tema.

O presidente da Liga abordou também a temática da arbitragem, que considera “desafiante”, defendendo a “obrigação” de contribuir para o seu bom “desempenho”, visto que, concluiu, “quanto melhor o desempenho da arbitragem, melhor será a evolução das competições”.

A reação de Reinaldo Teixeira seguiu-se a uma posição tornada pública na segunda-feira pelo Benfica, na qual os ‘encarnados’ avançaram com participações disciplinares e ameaçaram fechar o estádio da Luz a jogos da seleção, bem como suspender a sua participação no processo associado à centralização dos direitos audiovisuais das competições profissionais de futebol, na sequência das queixas relativas ao jogo da final da Taça de Portugal, que o Benfica perdeu no domingo para o Sporting 3-1, após prolongamento.