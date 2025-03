Bom dia!

O Estádio do Marítimo recebeu licença da Câmara Municipal do Funchal para concluir as obras no recinto desportivo. Está desbloqueado um impasse que durava há vários anos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Lucas França já parou 85 remates.

Saiba também que Sporting já tem sede na Madeira e que luta pela subida está ao rubro no futebol de veteranos.

Não perca também o rali. Machico acolhe primeiro tira-teimas no asfalto. A época abre hoje com a prova do Marítimo. Miguel Nunes e João Silva são os dois principais candidatos à vitória.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira.