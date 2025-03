O treinador do FC Barcelona afirmou hoje que, frente ao Benfica, na Liga dos Campeões de futebol, o emblema catalão vai querer homenagear o médico da equipa, que faleceu subitamente no sábado, com a passagem aos quartos de final.

“Vamos jogar, não diria com ele [médico Carles Miñarro], mas por ele. Por isso, é muito importante ganharmos. É esse o nosso objetivo. Estamos bem preparados, estamos num bom momento e queremos continuar. É um momento importante para nós, para o clube, para os adeptos, para todos”, afirmou o treinador alemão Hansi Flick.

O técnico do FC Barcelona falava aos jornalistas no centro de treinos do clube, na conferência de imprensa de antecipação do encontro da segunda mão dos oitavos de final, agendado para quarta-feira.

No primeiro duelo, na Luz, os catalães venceram o Benfica, por 1-0, numa partida em que atuaram mais uma hora com menos uma unidade.

“Ninguém pensa que já acabou ou que já está garantida a passagem. Quero a equipa com a atitude certa em campo e tenho a certeza que assim vai ver”, referiu Flick.

O treinador de 60 anos lembrou que o Benfica é uma “excelente equipa”, destacando o “grande trabalho” feito por Bruno Lage, técnico dos ‘encarnados’, mas admitiu que o argentino Di Maria, lesionado, é uma “grande baixa” para o encontro no Montjuïc (casa emprestada devido às obras em Camp Nou).

“Eles (Benfica) jogam muito bem fora. Somaram muitos pontos a jogar fora e nós sabemos isso. O Di María é um jogador fantástico e, mesmo com a idade que tem (37), é um jogador muito perigoso. Podia jogar em qualquer equipa”, disse.

Flick avançou ainda que o avançado polaco Robert Lewandowski, que teve algumas queixas físicas nos últimos dias, está “em forma” para defrontar o Benfica.

A conferência de imprensa foi antecedida por um minuto de silêncio em memória do médico Carles Miñarro, que morreu no sábado minutos antes do FC Barcelona defrontar o Osasuna para a Liga espanhola. O jogo acabou por ser adiado.

“Era uma grande pessoa e um grande médico. Fez um trabalho incrível para a equipa. Vamos sentir saudades dele. De certeza que nos está a apoiar desde lá de cima”, concluiu Flick.

Ao contrário do habitual, nenhum jogador marcou presença na conferência de imprensa, devido à morte do médico do clube, situação que foi autorizada pela UEFA.

O FC Barcelona-Benfica está agendado para as 18:45 (17:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.