LC: Mourinho diz que Benfica é melhor, mas recusa dar favoritismo

O treinador José Mourinho admitiu hoje que o Benfica é melhor do que o Fenerbahçe, mas recusou-se a dar o favoritismo aos ‘encarnados’ no play-off de apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Em conferência de imprensa em Istambul, na véspera da receção ao clube português, Mourinho não quis dar o favoritismo ao Benfica apenas “por uma questão de princípio”, porque reconhece “a capacidade, a qualidade, a experiência” das ‘águias’, além de receberem a segunda mão.

“Há uma série de fatores que colocam o Benfica num patamar superior ao nosso. Mas por uma questão de princípio, de respeito próprio e não de desrespeito para com o nosso adversário, recuso-me a dizer que não temos as nossas possibilidades de passar. Vamos jogar tudo nestes dois jogos para tentar passar à fase de grupos”, assegurou.

Na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe afastou o Feyenoord, com um agregado de 6-4, com José Mourinho a considerar que “o Benfica é muito melhor” do que o conjunto neerlandês, pelo que preferia defrontar o Nice, equipa afastada pela equipa portuguesa.

“Quando eliminámos o Feyenoord eu disse que o Benfica não estava contente de jogar contra o Fenerbahçe, mas se calhar errei, se calhar pensam que o Feyenoord é melhor do que nós e estão contentes de jogar contra nós. Se calhar, o Benfica pensa ‘nós somos o Benfica e a nós dá-nos igual jogar com o Fenerbahçe ou com o Feyenoord’. Eu como treinador do Fenerbahçe preferia jogar contra o Nice do que jogar contra o Benfica, porque o Benfica é muito mais forte do que o Nice”, disse.

Apesar da vitória esclarecedora em casa sobre o Feyenoord, por 5-2, Mourinho disse a sua equipa tem de melhorar, “porque o Benfica joga melhor do que o Feyenoord”, “é forte, tem jogadores fortes, tem um bom treinador, a equipa está bem trabalhada, defende bem, não sofre golos, sabe jogar em ataque continuado, sabe jogar em contra-ataque, tem um bom banco, tem muitas soluções”.

“É uma equipa da Liga dos Campeões e não da qualificação. Temos de fazer tudo melhor, contra o Feyenoord cometemos erros, sofremos quatro golos, se sofrermos quatro golos contra o Benfica, com certeza que não marcamos cinco”, alertou.

Dizendo que o ambiente em Istambul não vai “afetar negativamente o Benfica”, mas pode “influenciar os jogadores do Fenerbahçe de uma forma muito positiva”, Mourinho não acredita que nenhuma das equipas vai inventar algo novo para este jogo.

“Acho que o Benfica vai ser aquilo que tem sido e nós, pela qualidade do adversário, podemos não ser iguais, mas não vamos ser muito diferentes. Pode ser uma eliminatória dura, eventualmente com muitas duvidas no resultado, mas eu acredito muito no trabalho que fazemos antes do jogo e menos no que fazemos durante o jogo”, referiu.

O histórico de José Mourinho com o Benfica é muito positivo, sem qualquer derrota em nove jogos, embora tenha perdido a final da Taça de Portugal de 2003/04 no prolongamento, considerando que ganhava sempre ao Benfica porque as suas “equipas eram melhores do que o Benfica”.

“O meu Porto era melhor do que o Benfica, o meu Manchester United era melhor, o meu União de Leiria, se calhar naquela altura, era melhor do que o Benfica. Não encontro nenhuma relação nesses números. O Benfica neste momento é uma equipa top, com estatuto, de Liga dos Campeões, com jogadores com grande experiência. Ninguém no Benfica está preocupado que eu tenha bons resultados com o Benfica, nem eu estou”, garantiu.

O lateral direito português Nelson Semedo, que garantiu ainda não estar a 100%, por não ter feito toda a temporada, quer aproveitar o apoio dos adeptos turcos para fazer um bom resultado na quarta-feira

“Temos muitos argumentos. Temos uma equipa muito boa. Vi esta equipa a jogar na pré-época no Estádio da Luz e acompanhei a pré-época, sei da qualidade que os meus colegas têm, estou cá há duas semanas e meia e consegui ver a qualidade que temos. A qualidade que a equipa tem merece isso [estar na Liga dos Campeões]. Acho que este clube merece isto, os adeptos merecem isto. A vontade de querer estar na Liga dos Campeões pode ser determinante”, assumiu.

O Fenerbahçe recebe na quarta-feira o Benfica, às 20:00, em encontro da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.