O Benfica inicia na quarta-feira, frente ao FC Barcelona, a corrida para tornar-se a primeira equipa portuguesa a arrebatar mais de 80 milhões de euros numa época da Liga dos Campeões de futebol, tendo já superado os 70.

Segundo o Relatório e Contas do primeiro semestre da atual temporada da SAD ‘encarnada’, e entre o que já encaixou e o que já assegurou que vai encaixar, o clube da Luz embolsou 71,8 milhões de euros (ME) com a prestação na ‘Champions’ 2024/25, na qual segue para os oitavos de final.

Com esse montante garantido, o Benfica vai em busca de mais 12,5 ME, que é o que vale o apuramento para os quartos de final e passa por afastar o clube catalão, que regressa na quarta-feira à Luz, onde venceu por 5-4 na fase de liga.

Se conseguir este feito, a formação ‘encarnada’ passa o encaixe para 84,3 ME, superando os 79,208 ME arrecadados pelo FC Porto em 2018/19 e os 72,558 ME que são recorde dos ‘encarnados’ desde 2022/23, quando atingiram os quartos de final.

Depois, a ‘Champions’ ainda tem para distribuir 15 ME aos semifinalistas, mais 18,5 ME aos finalistas e ainda 11 ME suplementares para o novo campeão - 6,5 ME pela vitória e 4,5 ME pelo acesso à Supertaça Europeia, face ao vencedor da Liga Europa.

Isso são, porém, contas para fazer mais tarde, sendo que, por agora, o Benfica arrecadou 71,8 ME.

As ‘águias’ arrancaram com 18,62 ME, pela presença na fase de liga, na qual conseguiram, pelos resultados, 8,2 ME por quatro vitórias, 700 mil euros por um empate, além de 400 mil pela redistribuição do remanescente dos empates.

O 16.º lugar na fase de liga valeu 5,775 ME, acrescidos de um milhão extra por ter ficado entre o nono e o 16.º classificados.

A presença, por si só, no play-off de acesso aos oitavos de final colocou mais um milhão de euros no cofre dos ‘encarnados’, que, ao ultrapassarem o Mónaco (1-0 fora e 3-3 em casa), ganharam mais 11 ME.

Os quase 25 ME restantes, para perfazer os 71,8 ME que constam do Relatório e Contas das ‘águias’, têm a ver com o agora denominado ‘value pillar’, verba relacionada com os direitos televisivos e os coeficientes do ranking de clubes da UEFA a cinco e 10 anos.

O Benfica vai disputar face ao FC Barcelona os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, com a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, na quarta-feira, pelas 20:00, e a segunda mão em Montjuïc, em Barcelona, em 11 de março, pelas 18:45 locais (17:45 em Lisboa).