Juventude de Gaula repudia atos de violência bem como qualquer “simulação de agressão”

Na sequência dos acontecimentos do passado sábado, dia 15 de fevereiro, decorridos no encontro entre Juventude de Gaula e Os Xavelhas, da 1.ª Divisão Regional de futebol - que foi interrompido aos 52’ por alegada agressão de um atleta ao árbitro assistente - os gauleses emitiram um comunicado no qual dizem repudiar qualquer ato que incentive a violência no desporto, bem como “qualquer simulação de agressão protagonizada por atletas ou agentes desportivos “

O Juventude de Gaula diz aguardar serenamente a decisão do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Madeira e diz não ver outra decisão que não a “conclusão do jogo e a reposição da verdade desportiva”.

“O Clube Sport Juventude de Gaula, enquanto clube formador, repudia qualquer tipo de ato ou gesto que incentive a violência no contexto do desporto, quer sobre atletas quer sobre qualquer agente desportivo”, começa por dizer, explicando que um atleta seu “sentindo-se injustiçado pela ordem de expulsão, levantou-se do banco de suplentes e, num ato irrefletido, dirigiu-se ao árbitro assistente” e que “nesse momento, encostou o seu abdómen ao do árbitro, que, inexplicavelmente, caiu”.

“Da mesma forma, que repudiamos qualquer ato de violência, repudiamos, veemente, qualquer simulação de agressão protagonizada por atletas ou agentes desportivos”, escreve o clube, apelando a uma análise série do momento.

“Não aceitamos a crucificação do nosso atleta e a absolvição do senhor assistente. Ambos, sublinhamos ambos, estiveram mal e ambos, sublinhamos ambos, devem ser punidos. Ambos, sublinhamos ambos, não foram dignos das camisolas que envergam”, consideram os gauleses

Nessa sentido o atleta am causa foi já alvo de um processo interno

O CS Juventude de Gaula garante ainda que assegurou sempre as condições de segurança necessárias à realização da partida, expliacando que as “autoridades policiais presentes” recinto assim o “podem testemunhar”.

“Em momento algum, houve uma circunstância concreta que, remotamente, tenha posto em causa a segurança do trio de arbitragem ou de qualquer outro agente desportivo. Os nossos dirigentes, equipa técnica e restantes colegas de equipa, repudiaram, imediatamente, a atitude irrefletida do nosso atleta”, escreve.

Os gauleses dão conta ainda que o seu delegado ao jogo “teve o cuidado de retirar o jogador do terreno de jogo, mesmo antes da equipa de arbitragem o ter feito” e que o presidente do clube “pediu, imediatamente, desculpa à equipa de arbitragem” e que, nesse sentido “foi com estupefação” que viram o árbitro dar o jogo por terminado, uma vez que “de acordo com a Polícia e com o Gestor de Segurança do evento, estavam reunidas as condições de segurança para a conclusão do referido jogo.”