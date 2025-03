O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, marcou presença na apresentação dos novos equipamentos do Grupo Desportivo da APEL, agora com o brasão da Junta, reforçando a ligação entre a freguesia e o clube.

A iniciativa, realizada ao final da tarde de ontem, contou ainda com a participação do presidente do clube, Hélder Pestana, e dos técnicos Andrei Veste e Paula Saldanha, que destacaram a importância deste apoio para a modalidade de judo.

A propósito dos novos equipamentos, Pedro Araújo salientou que “é uma honra ver a nossa freguesia representada no desporto, num clube que tem feito um trabalho notável na formação de jovens, através do judo”.

Pedro Araújo sublinha também que a parceria com o Grupo Desportivo APEL fortalece os laços entre a Junta e as entidades locais, promovendo o desporto como ferramenta de inclusão e desenvolvimento pessoal.

“O Grupo Desportivo da APEL tem-se destacado pelo seu compromisso com o judo, conciliando resultados de excelência com a promoção de valores como disciplina, respeito e superação, princípios fundamentais tanto no desporto como na vida”, afirma o presidente, em comunicado.

Com esta parceria, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria reafirma o seu apoio ao desporto e à juventude, contribuindo para o crescimento e reconhecimento do clube a nível regional e nacional.