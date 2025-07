Bom dia!

180 atletas do escalão de sub-14 iniciam hoje a disputa do 11.º Torneio Intermunicípios. O Funchal estará representado por duas equipas, enquanto Santana, Porto Moniz e São Vicente formam a seleção do Norte. Os restantes concelhos vão a jogo com uma equipa.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Margarido procura mais três reforços para o ataque.

Já no Marítimo, Martin Tejón chega com “muita garra” para ajudar.

Saiba ainda que Associação de Ciclismo promete “verdade desportiva” na Volta à Madeira.

