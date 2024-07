O líder do campeonato regional de ralis, João Silva, foi o mais rápido na super especial noturna do Rali da Ribeira Brava. Na primeira abordagem à prova, João Silva fez o tempo de 2:40.3, seguindo-se Miguel Nunes, com 2:43.6 e Miguel Caires com 2:49.8.

A prova na Ribeira Brava contempla mais oito classificativas este sábado.