João Pinheiro foi nomeado como quatro árbitro da final da Liga dos Campeões de futebol, que vai ser disputada entre Paris Saint-Germain e Inter Milão, em 31 de maio, em Munique, na Alemanha, divulgou hoje a UEFA.

O árbitro português de 37 anos vai estar no relvado da Allianz Arena, numa equipa que será liderada pelo romeno Istvan Kovacs, com os também romenos Mihai Marica e Ferencz Tunyogi como assistentes.

O português Bruno Jesus marcará igualmente presença em Munique, mas como árbitro assistente de reserva.

“A nomeação do João Pinheiro e do Bruno Jesus para este jogo tão importante reflete a qualidade da arbitragem portuguesa. Marcar presença neste tipo de encontros deve ser sempre o nosso objetivo, com muito trabalho, dedicação e foco. Deixo os meus parabéns”, disse o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, em declarações divulgadas no site do organismo.

Dennis Higler (Países Baixos) será o VAR e terá o auxilio de Catalin Popa (Roménia) e Paulus van Boekel (Países Baixos).

Na final da ‘Champions’ feminina, que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Tiago Martins ficará responsável pelo VAR, com Momcilo Markovic (Sérvia) e Alen Borosak (Eslovénia) como assistentes.

No relvado, no encontro que opor Arsenal a FC Barcelona, a equipa de arbitragem será totalmente croata e liderada por Ivana Martincic.