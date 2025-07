João Félix vai ser jogador do Al Nassr, num negócio que poderá chegar aos 50 milhões de euros. O interesse do clube saudita surgiu nas últimas horas, impulsionado por Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, refere a RTP.

O facto de a proposta do Al Nassr superar largamente a do Benfica acabou por inviabilizar o regresso de João Félix ao clube da Luz. A transferência é a título definitivo e o contrato será de dois anos, com mais dois de opção.

João Félix já aceitou a proposta do Al Nassr e, portanto, o principal entrave à negociação foi superado. O internacional português foi convencido a juntar-se a Cristiano Ronaldo e a Jorge Jesus na Arábia Saudita e o negócio vai ser concluído em breve.

Quer do lado do clube, com o Al Nassr a pagar os 50 milhões que o Chelsea queria por João Félix, quer do lado do jogador, que vai conseguir manter o salário, o negócio foi facilitado.

Recorde-se que as negociações entre o Benfica e o Chelsea vinham a arrastar-se há vários dias, mas o negócio era visto como concretizável e próximo de acontecer. Numa reviravolta inesperada, o português está agora perto da Arábia Saudita, lê-se no site do Bola na Rede.