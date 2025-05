O Marítimo perdeu hoje por 2-1 na receção ao Vizela mas a equipa de Fábio Pereira falhou a subida direta à I Liga.

Na última jornada do campeonato, o Vizela sabia que estava dependente de terceiros. A equipa do técnico madeirense até chegou a estar um pé no princpal escalão, mas um golo de Miro, aos 83, colocou o tondelenses na frente do marcador em Leiria, e o resultado não sofreu mais alterações até ao apito final.

No outro jogo que interessava para as contas da subida, o Alverca venceu o Portimonense, por 2-1.

Confira a classificação final da II Liga 2024/25