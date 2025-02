II Liga: Reforço Nsingui é novidade no onze do Marítimo

O avançado belga Nachon Nsingui é a grande novidade no onze verde-rubro para o jogo deste sábado ao Portimonense.

O apito incial nos Barreiros acontece às 15h30.

Para esta partida da 21.ª jornada da II Liga, a estreia do reforço de inverno, emprestado pelo OH Leuven, e a entrada de Carlos Daniel são as alterações no onze titular escolhido pelo técnico Ivo Vieira face ao último encontro, com o Chaves.

Para a entrada de Tsingi e Carlos Daniel, Peña Zauner e Francisco França foram preteridos da equipa inicial.

Onze titular do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Ibrahima Guirassy, Carlos Daniel, Fabio Blanco, Alexandre Guedes e Nachon Nsingi.

No banco de suplentes madeirense: Samu Silva, Igor Julião, Noah Madsen, Francisco França, Michel Costa, Dani Benchi, Patrick Fernandes, Martim Tavares e Peña Zauner.

Onze titular do Portimonense: Vinicius Silvestre, Heitor, Kelechi John, Yuki Kobayashi, Keffel, Francisco Varela, Geovane, Benjamin Acquah, Camilo Durán, Tamble Monteiro e Paulo Vitor.

No banco de suplentes algarvio: Maycon Cleiton, Douglas Grolli, Shyon Omrani, Ruan, Mohamed Diaby, Hector Hevel, Caio Santana, Juan Alegría e Elijah Benedict.

O Marítimo ocupa o 14.º lugar da II Liga,. com 22 pontos, menos quatro que o Portimonense, que está no 11.º posto.