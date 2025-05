I Liga: Três alterações no onze titular do Nacional

O Nacional recebe esta tarde, a partir das 15h30, o Vitória de Guimarães em partida relativa à 32.ª jornada da I Liga.

Face ao último jogo em Moreira de Cónegos, o treinador alvinegro Tiago Margarido promoveu três alterações no onze titular.



As novidades na equipa inicial são João Aurélio, Matheus Dias e Rúben Macedo, em detrimento de Gustavo Garcia, Daniel Penha, Fuki Yamada



Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Rocha, José Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Djibril Soumaré, Luís Esteves, Rúben Macedo, Joel Tagueu e Paulinho Bóia

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela, Miguel Maga, Borevkovic, Relvas, João Mendes, Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Telmo Arcanjo, Chucho Ramírez e Gustavo Silva

No banco de suplentes alvinegro: Rui Encarnação, Gustavo Garcia, Leo Santos, Arvin Appiah, Chiheb Laabidi, Daniel Penha, André Sousa, Isaac Tomich e Fuki Yamada.

No banco de suplentes vitoriano: Charles, Villanueva, Marco Cruz, Nélson Oliveira, Beni, Vando Félix, Hevertton Santos, Bruno Gaspar e Nuno Santos.

O Nacional é 13.º classificado, com 33 pontos, e o Vitória de Guimarães ocupa o 5.º posto, com 51.