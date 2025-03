I Liga: Sporting volta a isolar-se à condição na liderança

Em partida da 25.ª jornada da I Liga, o Sporting foi até ao Estádio Municipal de Rio Maior vencer o Casa Pia por 3-1.

Gonçalo Inácio, aos 12’, e Viktor Gyökeres, aos 34’ e 77’ de grande penalidade, marcaram os golos leoninos. Já o tento dos gansos foi obtido através de um auto-golo de Ricardo Esgaio, à passagem dos 45’.

Com este resultado o Sporting volta a isolar-se na liderança à condição, com 59 pontos, mais três que o Benfica que tem menos um jogo disputado.

Já o Casa Pia, que no próximo fim de semana visita o Nacional, mantém os 36 pontos e está no 6.º lugar. No entanto, os casapianos podem ser ultrapassados ainda este domingo pelo Vitória de Guimarães, caso os minhotos vençam na deslocação ao terreno do Boavista.