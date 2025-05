I Liga: Sporting sagra-se bicampeão nacional

Num campeonato disputado até à última jornada, o Sporting sagrou-se este sábado campeão nacional pela 2.ª vez consecutiva, atingindo os 21 títulos no principal escalão do futebol nacional.

É o primeiro bicampeonato leonino em 71 anos.

No Estádio José de Alvalade, os verde-e-brancos cumpriram ao triunfar sobre o Vitória de Guimarães, por 2-0, com golos de Pedro Gonçalves, aos 55’, e Viktor Gyökeres, aos 82’.

Já no que diz respeito ao Benfica, os encarnados estavam obrigados a fazer melhor que o Sporting para se sagrarem campeões, mas não foram além de um empate a uma bola na visita ao SC Braga.

Rodrigo Zalazar adiantou os minhotos na conversão de uma grande penalidade, aos 24’, e Vangelis Pavlidis restabeleceu a igualdade aos 63’.

Contas feitas, o Sporting é campeão com 82 pontos, mais dois que o Benfica. Já o FC Porto termina em 3.º lugar com 71 pontos e o SC Braga em 4.º com 66.