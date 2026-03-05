I Liga: Nacional visita Moreirense com pensamento apenas na vitória

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje que a equipa está apenas focada em vencer o Moreirense, para ‘respirar’ melhor na I Liga portuguesa de futebol, em antevisão ao jogo da 25.ª jornada, no sábado.

“Acredito, fundamentalmente, que será um grande jogo, porque são duas equipas que vão procurar jogar. Tanto o Moreirense, como o Nacional, não costumam mudar o seu padrão, como tal, acredito que será um grande jogo e vamos a Moreira de Cónegos para ganhar”, referiu o técnico, de 37 anos, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Sem vencer há cinco partidas para o campeonato, os ‘alvinegros’ ocupam a 14.ª posição, com 21 pontos, tantos como o Rio Ave, que é 15.º, e mais dois do que Tondela (16.º) e Santa Clara (17.º).

Apesar disso, Margarido rejeita qualquer cenário de ‘crise’, uma vez os ‘alvinegros’ já enfrentaram FC Porto, Sporting e Sporting de Braga nesta segunda volta, sendo que o calendário reserva agora duelos com formações teoricamente mais acessíveis.

“Faltam 10 jogos. Dobrámos um ciclo difícil, em que defrontamos três equipas do ‘top’ quatro em Portugal e agora vamos ter pela frente uma série com equipas, no fundo, um pouco mais próximas daquilo que é o nosso nível, portanto, acreditamos que vamos pontuar um pouco mais do que aquilo que temos feito até agora”, analisou.

Sobre o adversário, o ‘timoneiro’ dos madeirenses realçou o futebol positivo praticado pelo emblema minhoto, aproveitando ainda para elogiar o técnico Vasco Botelho da Costa, com quem mantém uma boa relação profissional.

“O Moreirense joga bem, o Vasco tem boas ideias e já nos conhecemos há muito tempo, quando ele treinava a União de Leiria e eu estava aqui no Nacional, na II Liga”, notou.

Para esta jornada, Margarido já pode contar com Zé Vítor, que falhou o encontro com o Sporting de Braga após ter completado uma série de nove cartões amarelos, assim como Chiheb Labidi, que também desfalcou a equipa diante dos bracarenses, por castigo, devido à expulsão contra o Arouca.

Em sentido inverso, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha, João Aurélio e Filipe Soares continuam lesionados e não viajam para o norte do país, ao passo que José Gomes ainda pode recuperar a tempo, mas permanece em dúvida até ao dia do jogo.

O Nacional, 14.° classificado, com 21 pontos, visita no sábado o Moreirense, que é sétimo, com 34, a partir das 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, sob arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.