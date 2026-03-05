MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

I Liga: Nacional visita Moreirense com pensamento apenas na vitória

    I Liga: Nacional visita Moreirense com pensamento apenas na vitória
Lusa

Desporto
Data de publicação
05 Março 2026
15:59

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje que a equipa está apenas focada em vencer o Moreirense, para ‘respirar’ melhor na I Liga portuguesa de futebol, em antevisão ao jogo da 25.ª jornada, no sábado.

“Acredito, fundamentalmente, que será um grande jogo, porque são duas equipas que vão procurar jogar. Tanto o Moreirense, como o Nacional, não costumam mudar o seu padrão, como tal, acredito que será um grande jogo e vamos a Moreira de Cónegos para ganhar”, referiu o técnico, de 37 anos, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Sem vencer há cinco partidas para o campeonato, os ‘alvinegros’ ocupam a 14.ª posição, com 21 pontos, tantos como o Rio Ave, que é 15.º, e mais dois do que Tondela (16.º) e Santa Clara (17.º).

Apesar disso, Margarido rejeita qualquer cenário de ‘crise’, uma vez os ‘alvinegros’ já enfrentaram FC Porto, Sporting e Sporting de Braga nesta segunda volta, sendo que o calendário reserva agora duelos com formações teoricamente mais acessíveis.

“Faltam 10 jogos. Dobrámos um ciclo difícil, em que defrontamos três equipas do ‘top’ quatro em Portugal e agora vamos ter pela frente uma série com equipas, no fundo, um pouco mais próximas daquilo que é o nosso nível, portanto, acreditamos que vamos pontuar um pouco mais do que aquilo que temos feito até agora”, analisou.

Sobre o adversário, o ‘timoneiro’ dos madeirenses realçou o futebol positivo praticado pelo emblema minhoto, aproveitando ainda para elogiar o técnico Vasco Botelho da Costa, com quem mantém uma boa relação profissional.

“O Moreirense joga bem, o Vasco tem boas ideias e já nos conhecemos há muito tempo, quando ele treinava a União de Leiria e eu estava aqui no Nacional, na II Liga”, notou.

Para esta jornada, Margarido já pode contar com Zé Vítor, que falhou o encontro com o Sporting de Braga após ter completado uma série de nove cartões amarelos, assim como Chiheb Labidi, que também desfalcou a equipa diante dos bracarenses, por castigo, devido à expulsão contra o Arouca.

Em sentido inverso, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha, João Aurélio e Filipe Soares continuam lesionados e não viajam para o norte do país, ao passo que José Gomes ainda pode recuperar a tempo, mas permanece em dúvida até ao dia do jogo.

O Nacional, 14.° classificado, com 21 pontos, visita no sábado o Moreirense, que é sétimo, com 34, a partir das 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, sob arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas