I Liga: Nacional perde de reviravolta para o Sporting

Em jogo da 3.ª jornada da I Liga, no qual esteve em vantagem, o Nacional foi derrotado este sábado com o Sporting, por 1-4,

No Estádio da Madeira, os alvinegros adiantaram-se no marcador por Léo Santos, aos 3’, após cruzamento de Igor Liziero, e chegaram ao intervalo a vencer pela margem mínima.

No entanto, encerraram o primeiro tempo reduzidos a 10 unidades, uma vez que Pablo Ruan, aos 37’, foi expulso ao ver o segundo cartão amarelo.

Já na 2.ª parte, em superioridade numérica, o Sporting teve em Pedro Gonçalves a chave para a vitória.

O internacional português rubricou um hat-trick, com golos aos 52’, 76’ e 90’+2, e ainda fez o passe para o golo de Conrad Harder, aos 83’).

Com este resultado o Nacional, com um ponto, ocupa o 14.º lugar à condição, ao passo que o Sporting mantém-se, com nove pontos, no topo da tabela, os mesmos que o Moreirense.

SC Braga, FC Porto e Famalicão também podem chegar aos nove pontos no decorrer da jornada.

Onze do Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes: Matheus Dias, Igor Liziero (Joel Silva, 74’) e Chiheb Laabidi (Filipe Soares, 46’); Paulinho Bóia (Witi Quembo, 74’) Chucho Ramírez (Lucas João, 70’) e Pablo Ruan.

Onze do Sporting: Rui Silva:, Iván Fresneda (Georgios Vagiannidis, 64’) Gonçalo Inácio, Zeno Debast e Ricardo Mangas (Geovany Quenda, 64’); Morten Hjulmand, Hidemasa Morita (Giorgi Kochorashvili, 32’) e Francisco Trincão; Geny Catamo (Conrad Harder, 78’), Luis Suárez e Pedro Gonçalves.