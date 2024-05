Assim que terminou o jogo do Benfica em Famalicão, que deu a vitória aos famalicenses e confirmou o título do Sporting, começaram as buzinadelas a fazer-se ouvir no Funchal. A Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses já está cheia de adeptos e simpatizantes do clube que conquistou hoje 0 20º título de campeão nacional.