O FC Porto venceu hoje na receção ao AVS por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, recuperando o terceiro lugar, que tinha perdido horas antes para o Sporting de Braga.

Os ‘dragões’, que voltaram às vitórias após a derrota na última ronda em casa precisamente dos bracarenses, venceram com golos apontados por Rodrigo Mora, aos 18 minutos, e Fábio Vieira, aos 61, perante um AVS que somou a segunda derrota consecutiva e permanece em situação complicada na parte baixa da tabela.

Com este triunfo, o FC Porto regressa ao terceiro lugar, agora com 53 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, quarto, e com menos três do que o Benfica, segundo, mas com menos dois encontros, enquanto o AVS é 16.º, com 23 pontos, os mesmos de Gil Vicente e Estrela da Amadora, 14.º e 15.º respetivamente.