I Liga: Edição 2023/24 termina no sábado

A edição 2023/24 da I Liga de futebol encerra no sábado com Sporting de Braga e FC Porto a lutarem pelo terceiro lugar, no Minho, e com o Sporting a festejar em casa perante o despromovido Desportivo de Chaves.

A 34.ª e última ronda da competição arranca na sexta-feira, com destaque para a receção do Rio Ave ao Benfica, às 20:45, já depois de Famalicão e Casa Pia medirem forças, a partir das 18:45.

O dia das decisões será no sábado, com Portimonense (16.º com 29 pontos), Estrela Amadora (15.º com 30) e Boavista (14.º com 31) a tentarem fugir ao play-off com o terceiro classificado da II Liga, numa altura em que Vizela e Chaves já estão despromovidos, e com FC Porto (terceiro com 69) e Sporting de Braga (quarto com 68) a tentarem finalizar no pódio.

O encontro em Braga entre ‘arsenalistas’ e ‘dragões’ está agendado para as 20:30 e irá marcar o ‘adeus’ à edição 2023/24 da I Liga.

Também no sábado, mas às 18:00, o campeão Sporting termina o campeonato em casa com o Desportivo de Chaves, último classificado, num dia de festa esperado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde vai ser entregue o troféu do 20.º título aos ‘leões’.

Nessa altura já se saberá quem ‘sobreviveu’ ao play-off de despromoção, já que, às 15:30, o Portimonense joga no campo no ‘vizinho’ algarvio Farense, o Estrela da Amadora recebe o Gil Vicente e o Boavista joga no Bessa com o Vizela.

O adversário do play-off, e terceiro classificado da II Liga, só será conhecido domingo, com AVS e Marítimo a tentarem a sua sorte.

Em jogos agendados para as 11:00, o AVS (terceiro com 64 pontos) recebe o Tondela e o Marítimo (quarto com 63) vai a Viseu defrontar o Académico.

Também no domingo será conhecido o campeão da II Liga, que será entre Santa Clara e Nacional, ambos já promovidos. Os açorianos chegam à última jornada na frente com dois pontos de vantagem.

Programa da 34.ª e última jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 17 maio:

Famalicão - Casa Pia, 18:45

Rio Ave – Benfica, 20:45

- Sábado, 18 maio:

Boavista – Vizela, 15:30

Estrela da Amadora - Gil Vicente, 15:30

Farense – Portimonense, 15:30

Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting - Desportivo de Chaves, 18:00

Moreirense - Estoril Praia, 18:00

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30