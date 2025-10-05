I Liga: Clássico do Dragão sem golos

0-0. Acabou como começou o clássico desta noite entre FC Porto e Benfica, disputado no Estádio do Dragão.

Com este resultado mantêm-se as distâncias na topo da I Liga, até tendo em conta que a receção do Sporting ao SC Braga também acabou empatada, mas a uma bola.

Os dragões lideram com 22 pontos, mais três que os leões e mais quatro que as águias.