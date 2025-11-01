I Liga: Benfica vence em Guimarães e continua perseguição aos da frente

O Benfica venceu hoje o Vitória de Guimarães, por 3-0, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, e continua a perseguir o duo da frente, a um ponto de FC Porto, com menos um jogo, e Sporting.
Em Guimarães, os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador com um golo de Tomás Araújo, aos 53 minutos, e ampliaram a vantagem aos 62, pelo sueco Samuel Dahl, e aos 87, por João Rego, numa altura em que os vimaranenses já jogavam com menos um por expulsão do espanhol Blanco, aos 56.
Com este triunfo, o Benfica, que somou a segunda vitória seguida no campeonato, passa a somar 24 pontos, menos um do que FC Porto, que recebe no domingo o Sporting de Braga, e o Sporting, que já venceu na jornada o Alverca, enquanto o Vitória de Guimarães averbou a segunda derrota consecutiva e segue em 11.º, com 11.
Nos últimos tempos, Portugal tem assistido a uma crescente polémica sobre a possibilidade de proibir o uso da burca em espaços públicos. O tema, importado...
É hoje unanimemente aceite que vivemos tempos incertos, onde se torna muito difícil prever o que quer que seja. Ainda assim, arriscaria dizer que o grande...
Não me recordo de se dar tanta atenção às vestimentas das mulheres como se tem feito por estes dias. A minha, por exemplo, não há semana que não reivindique...
Tem sido um rodopio de tomadas de posse ou instalações de novos eleitos para as Autarquias da Região! É sempre um recomeço cheio de boas intenções e de...
«Querer ser livre é também querer livres os outros» Simone de Beauvoir (1949), O Segundo Sexo
Escolhi nascer madeirense na freguesia da Sé do Funchal....
Karl Loewenstein, jurista e politólogo alemão, exilado nos EUA após a ascensão do nazismo cunhou em 1937 o conceito de “militant democracy”: a “democracia...
Chamam-lhes furtos. Outros dizem que são mesmo roubos. Mas ninguém parece duvidar de que os tempos estão propícios aos chamados pequenos larápios, vulgo...
DO FIM AO INFINITO
Apresento-vos o meu amigo Etraud Seriac. Estão a ver aquele indivíduo além, sentado na esplanada à vossa esquerda, a beber uma cerveja? Aquele que parece...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
1- Identifique um ou vários inimigos. Podem ser reais ou inventados. Não se esqueça: esses inimigos são a raiz de todos os males do povo, a saída airosa...
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites (APPNE–ASL) volta a promover, em parceria com o Circo Mundial,...
Um homem de 56 anos foi hospitalizado na madrugada desta segunda-feira, após ter sofrido uma intoxicação provocada pela inalação de um produto altamente...
O vereador do Partido Socialista na Câmara do Funchal vai apresentar na autarquia uma proposta para a criação da Polícia Municipal.
Esta é uma medida que,...
O Governo Regional está contra a aplicação injustificada de taxas que vai encarecer os voos da TAP no período de Natal e Ano Novo 2025-2025, refere a Secretaria...
O prémio do M1lhão do sorteio de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, saiu na Madeira. O código vencedor foi BPM 29136, atribuído a uma aposta registada...
O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que as novas regras de acesso ao curso de formação de agentes da PSP “não vão...
O preço das casas no Funchal continua a subir. De acordo com o estudo mais recente do Idealista, o portal líder em Portugal de compra e venda de casas,...
A cidade do Funchal amanheceu esta segunda-feira com a visita dos navios de cruzeiro Celebrity Eclipse e o Sirena.
Em conjunto, os dois navios trazem à...
Decorrerá, a partir das 11h00, a tomada de posse dos novos órgãos da Câmara Municipal do Porto Santo, à qual preside Nuno Batista.
No Salão Nobre dos Paços...
O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas registados na Comarca da Madeira aumentou no segundo trimestre de 2025, tanto...