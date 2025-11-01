I Liga: Benfica vence em Guimarães e continua perseguição aos da frente

O Benfica venceu hoje o Vitória de Guimarães, por 3-0, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, e continua a perseguir o duo da frente, a um ponto de FC Porto, com menos um jogo, e Sporting.

Em Guimarães, os ‘encarnados’ adiantaram-se no marcador com um golo de Tomás Araújo, aos 53 minutos, e ampliaram a vantagem aos 62, pelo sueco Samuel Dahl, e aos 87, por João Rego, numa altura em que os vimaranenses já jogavam com menos um por expulsão do espanhol Blanco, aos 56.

Com este triunfo, o Benfica, que somou a segunda vitória seguida no campeonato, passa a somar 24 pontos, menos um do que FC Porto, que recebe no domingo o Sporting de Braga, e o Sporting, que já venceu na jornada o Alverca, enquanto o Vitória de Guimarães averbou a segunda derrota consecutiva e segue em 11.º, com 11.