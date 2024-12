O avançado Viktor Gyökeres, de 26 anos, foi o melhor marcador mundial em 2024, ao fechar o ano com 62 golos, em 63 jogos, à média de quase um por encontro, ao serviço do Sporting e da Suécia.

Apesar de se ter ficado pelos três golos em dezembro, em seis jogos, o jogador que no defeso de 2023/24 os ‘leões’ foram buscar ao Coventry, do segundo escalão inglês, não teve rivais, batendo claramente toda a concorrência.

Gyökeres somou 52 golos pelo Sporting, em 56 encontros, e 10 pela Suécia, em apenas sete jogos, sendo que a sua produção cresceu muito da época passada para a presente em 2024: 26 tentos em 2023/24, em 30 jogos, e 36 em 2024/25, em 33.

Desta forma, o avançado dos ‘leões’ conseguiu superar a barreira dos 60 golos, algo que os melhores marcadores dos dois anos anteriores não alcançaram: o português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, marcou 54 em 2023 e o francês Kylian Mbappé apontou 56 em 2022, quando ainda alinhava no Paris Saint-Germain.

Para encontrar um registo superior ao do sueco é preciso recuar a 2021, ano em que o polaco Robert Lewandowski, ainda no Bayern Munique, conseguiu 69 golos, igualando os registos de Fernando Peyroteo (1938) e Cristiano Ronaldo (2013).

No século XXI, e na história, a melhor marca são os ‘inigualáveis’ 91 golos que o argentino Lionel Messi, então no FC Barcelona, marcou no ano de 2012, superando o recorde o alemão Gerd Müller, que havia conseguido 85 em 1972.

Gyökeres ficou muito longe desse registo, mas foi o ‘rei’ de 2024, sendo que marcou a maioria dos golos na I Liga portuguesa, num total de 36, em 35 jogos. Foi o melhor marcador da prova em 2023/24 e está lançado para voltar a sê-lo em 2024/25.

Nas outras provas nacionais, o sueco somou sete golos na Taça de Portugal (oito jogos) e dois na Taça da Liga (dois), falhando apenas na Supertaça, ao ficar em ‘branco’ no desaire do Sporting por 4-3 face ao FC Porto, a abrir a presente época.

O avançado de 26 anos também deixou a sua marca nas taças europeias, ao apontar cinco golos na ‘Champions’, em seis jogos, incluindo um ‘hat-trick’ ao Manchester City (4-1), e dois na Liga Europa, na época transata, em quatro encontros.

Pela seleção sueca, Gyökeres também esteve em destaque, ao marcar nove golos na Liga das Nações, em apenas seis encontros, ainda que na Liga C, a terceira divisão europeia, e mais um no único particular que disputou, contra Portugal (2-5).

Somando os tentos em provas europeias de clubes e em jogos oficiais pelas seleções, o sueco também foi o melhor marcador de 2024, com 16 tentos, contra 15 de El Kaabi e Harry Kane, 13 de Haaland, 12 de Wirtz e 11 de Lewandowski.

O mês mais produtivo de Gyökeres foi o de novembro, em que conseguiu 13 golos, em oito jogos, incluindo o ‘hat-trick’ ao City e dois ‘póquers’, um ao Estrela da Amadora (5-1), para a I Liga, e outro ao Azerbaijão (6-0), para a Liga das Nações.

O nórdico, que ficou 24 jogos em ‘branco’ e marcou em 39, incluindo 23 encontros com um golo e 11 ‘bis’, logrou ainda mais dois ‘hat-tricks’, ambos no campeonato luso, um em março, ao Boavista (6-1), e outro em agosto, no reduto do Farense (5-0).

Com tantos golos marcados em 2024, a cotação de Gyökeres subiu em ‘flecha’ e, com a reabertura do mercado, em janeiro, poderá ser um alvo para alguns ‘tubarões’ europeus, se bem que esteja protegido por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

-Melhores marcadores em ano civil nos últimos 10 anos:

Ano Jogador (clube)

2024 Viktor Gyökeres, Sue (Sporting) 62 golos

2023 Cristiano Ronaldo, Por (Al Nassr) 54

2022 Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain) 56

2021 Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique) 69

2020 Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique) 47

2019 Abderrazak Hamdallah, Mar (Al Nassr) 57

2018 Baghdad Bounedejah, Alg (Al Sadd) 58

2017 Harry Kane, Ing (Tottenham) 56

2016 Lionel Messi, Arg (FC Barcelona) 59

2015 Cristiano Ronaldo, Por (Real Madrid) 57