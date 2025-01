Benfica, FC Porto e Sporting mudaram de treinador pela primeira vez numa edição da I Liga de futebol em 2024/25, após os ‘dragões’ confirmarem hoje as negociações para a saída de Vítor Bruno, na senda dos rivais lisboetas.

Nas 90 edições anteriores do escalão principal, estreado em 1934/35, pelo menos um dos três clubes portugueses mais titulados utilizou o mesmo técnico do início ao fim da prova, cenário invertido agora com duas mexidas nos ‘leões’ e uma nas ‘águias’ e nos ‘dragões’.

O despedimento de Vítor Bruno do FC Porto, entretanto substituído de forma interina pelo diretor da formação do clube, José Tavares, foi anunciado à 18.ª jornada, e primeira da segunda volta, já depois da saída do alemão Roger Schmidt do Benfica, logo à quarta, em setembro de 2024, bem como de Ruben Amorim, à 11.ª, em novembro, e de João Pereira, à 15.ª, em dezembro, no campeão nacional e líder isolado Sporting.

Se o ‘adeus’ de Amorim foi precipitado pelo convite dos ingleses do Manchester United para suceder ao neerlandês Erik ten Hag, Schmidt e João Pereira foram vítimas dos maus resultados, com as respetivas administrações a apostarem no regresso de Bruno Lage e na contratação de Rui Borges ao Vitória de Guimarães.

Pouco mais de cinco meses depois do início da 91.ª edição, a I Liga conheceu um marco histórico, que nem sequer havia acontecido em 1945/46 e 2000/01, quando Belenenses e Boavista foram campeões nacionais e os únicos a contrariar a hegemonia dos ‘grandes’.

Houve uma particularidade em 1995/96, quando, por entre mudanças nos rivais de Lisboa, o FC Porto foi orientado provisoriamente a partir do banco pelo adjunto Augusto Inácio durante nove jornadas da prova, devido à ausência por doença do inglês Bobby Robson.

Já o Benfica encerrou 1958/59 e 1961/62 a conquistar a Taça de Portugal, sob alçada do uruguaio José Alberto Valdivieso e de Fernando Caiado, em finais disputadas já em julho, mês de início da época subsequente, após ter completado os respetivos campeonatos com o brasileiro Otto Glória e o húngaro Béla Guttmann, bicampeão europeu pelo clube.

Cruzando as mexidas técnicas dos três ‘grandes’, Benfica e Sporting tinham tomado essa opção na mesma edição da prova em sete ocasiões (1987/88, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2000/01, 2018/19 e 2019/20), sendo que os ‘encarnados’ foram campeões na última vez.

O clube da Luz e o FC Porto coincidiram em três alturas (1952/53, 1969/70 e 2001/02), sem nunca evitarem a conquista do título por parte do emblema de Alvalade, que apenas esta temporada mudou de treinador na mesma edição do que os ‘dragões’.

Com a saída de Vítor Bruno, o FC Porto tornou-se o 12.º em 18 primodivisionários a fazer alterações técnicas na I Liga em 2024/25, num lote em que, no início da segunda volta, envolve também Vitória de Guimarães e Famalicão (ambos com duas trocas), Sporting, Benfica, Sporting de Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Estrela da Amadora, Arouca, Farense e AVS.