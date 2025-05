O evento, que se realizou a 18 de maio, é promovido pelo “Distinguish Gentleman´s Ride- Funchal, colocando assim a Madeira no mapa do maior evento motociclístico de angariação de fundos do mundo, que conta já com 13 anos de história”.

Um dos seus propósitos passa por “mudar a ideia que algumas pessoas têm dos motociclistas, sensibilizar e angariar fundos para os problemas de saúde dos homens, isto porque os homens vivem em média menos 5 anos que as mulheres, muitas vezes por causas evitáveis, com especial destaque para o Cancro da Próstata e a saúde mental no homem, prevenção do Suicídio, pois 3 em cada 4 suicídios que acontecem no mundo são do sexo masculino. Os valores angariados revertem para Fundação Internacional November, com iniciativas espalhadas por todo o mundo na prevenção e investigação do Cancro da Próstata e saúde mental no homem”, realça comunicado de imprensa.