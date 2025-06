Futsal: Nacional garante regresso à 3.ª Divisão

Uma época depois de ter caído à Divisão de Honra Regional, o Nacional assegurou o regresso à 3.ª Divisão Nacional da modalidade.

No 6.ª e última jornada da Série D da Taça Nacional, os alvinegros foram hoje derrotados na casa do Domingão, em Ponte de Sor, por 4-2, terminando a prova no 2.º lugar, com os mesmos nove pontos que o adversário deste sábado, mas com vantagem no confronto direto.

“O CD Nacional consegue assim atingir o principal objetivo proposto no início da época desportiva”, pode ler-se no site nacionalista”.

Taça Nacional | Série D - Classificação:

1.º Manjoeira - 12 Pontos

2.º Nacional - 9

3.º Domingão - 9

4.º V. Santarém - 6