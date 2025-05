Futebol de Praia: Portugal vence Irão e vai defrontar Japão nos ‘quartos’ do Mundial 2025

Portugal terminou o Grupo B do Campeonato do Mundo de futebol de praia em primeiro, com um pleno de vitórias, depois de vencer hoje o Irão por 7-5 , defrontando nos quartos de final o Japão.

Em Victoria, nas Ilhas Seicheles, no jogo que decidia o primeiro lugar do grupo entre duas formações já apuradas, a equipas das ‘quinas’ marcou por intermédio de Rui Coimbra, Jordan Santos e Miguel Pintado, com André Lourenço e Bê Martins a bisarem na partida, enquanto Mokhtari, Amiri, Mohammadpour e Nazarzadeh, por duas vezes, anotaram os tentos do Irão.

Com este resultado, Portugal termina a ‘poule’ no primeiro lugar, com nove pontos, e vai defrontar na quinta-feira o Japão (13:30 horas de Lisboa), que ficou em segundo no Grupo A, ganho pela Bielorrússia, que vai enfrentar o Irão nos quartos de final.