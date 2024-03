FPF apresenta equipamentos da seleção para o Euro2024 (com fotos e vídeo)

A camisola do equipamento principal, maioritariamente vermelha, presta “homenagem à bandeira portuguesa e à criatividade cultural do país”, enquanto a do alternativo inspira-se “na arte arquitetónica tradicional do país”, apresentando o design do azulejo azul, em fundo branco.

“Os novos equipamentos da seleção nacional reinterpretam a tradição e a imagética portuguesas, com uma perspetiva moderna, para amplificar a paixão de todos os adeptos que se unem em torno das nossas seleções”, indica o comunicado divulgado no sítio oficial da FPF na Internet.

Sob o lema “Partilha a paixão”, o organismo federativo pretende que “o amor à camisola extravase fronteiras (...), gerando uma enorme onda de apoio” à seleção portuguesa no Euro2024, cuja fase final se realiza na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C do play-off (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.