Promovido pela Direção Regional de Desporto, decorre no auditório do Colégio dos Jesuítas, entre as 09h30 e as 12h30 e das 14h30 e as 17h30, a formação subordinada ao tema ‘Comunicação Digital no Desporto’.

O evento pretende informar e sensibilizar os agentes desportivos e os recursos humanos do desporto da Região para a importância e necessidade da comunicação no mundo atual, no sentido de potenciar os meios de comunicação das entidades desportivas para um maior envolvimento e participação dos sócios, patrocinadores, investidores, atletas e comunidade local.

A cerimónia de abertura dos trabalhos contou com a presença do Diretor Regional de Desporto David Gomes, responsável que destacou a importância destas iniciativas, temáticas que estão na ordem dia como salientou.

“A importância do mundo digital vem assumindo nas nossas vidas na sociedade, mas particularmente também no desporto. Nós temos de estar cada vez mais atentos para as muitas faculdades que a comunicação digital tem, desde logo na promoção das nossas atividades, mas ao mesmo tempo dos riscos que isso acarreta.

Ou seja, por um lado é bom tiramos partido dessa realidade. Por outro lado, não menos importante, de termos presente igualmente as vicissitudes desta realidade, dos desafios que acarretam e obviamente os perigos que existem. Temos de estar despertos para explorar esta dimensão de comunicação através do digital, mas atentos para o reforço da segurança tal como a proteção de dados por exemplo”.

No período matinal dos trabalhos destaque paras as comunicações do Professores Doutores Samuel Mateus e Hélio Antunes, duas comunicações moderadas por Juan Gonçalves.