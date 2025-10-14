FIFA já trabalha na segurança com os países envolvidos no Mundial de 2030

O diretor de operações de segurança da FIFA, Andrey Reis, adiantou hoje à agência Lusa que o Mundial de futebol de 2030 “já está a ser trabalhado” com as nações dos diferentes continentes, incluindo Portugal.
Atualmente, o foco do seu trabalho, assumiu, passa “só pelos mundiais masculinos” e são preparados “sempre a quatro anos” do evento, mas, no caso do Mundial de 2030, já começou os preparativos.
“Já estamos a conversar com a APCVD, com pessoas em Marrocos, Espanha, tenho contacto com a CONMEBOL [Confederação Sul-Americana de Futebol], de pessoas que trabalham connosco na área da segurança para começar algumas discussões estratégicas”, adiantou Andrey Reis, diretor de operações de segurança da FIFA.
Este responsável disse que uma das formas de Portugal se preparar para o Mundial2030 “é com eventos como este” organizado pela APCVD e realçou que o país “já está bem avançado em alguns requisitos”, até pela experiência do Euro2004, o que faz com que o planeamento da segurança “já esteja muito à frente” em Portugal.
Para já, o contacto com os restantes países envolvidos no Mundial2030 “existe ainda muito nível estratégico”, entre a FIFA e as federações de cada país, e “toda a definição da estrutura do torneio ainda será validada entre todos”.
O Mundial de 2030 realiza-se em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também na América do Sul, nomeadamente Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas da fase final.
Portugal, que recebeu o Euro2004, vai organizar pela primeira vez o Campeonato do Mundo, tal como Marrocos, que repete este ano o estatuto de anfitrião da Taça das Nações Africanas (CAN), estreado em 1988, enquanto a Espanha já albergou o Europeu de 1964 e o Mundial de 1982.
