A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), aprovou o regulamento e itinerário da edição 2025 do Eco Rally Madeira.

Segundo nota de imprensa da organização do evento, “a prova que decorrerá nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, terá este ano inúmeras novidades, desde logo o facto de contar para a Bridgestone FIA Eco Rally Cup, aquele que é considerado o campeonato do mundo da modalidade, dedicado a veículos elétricos a competir num evento de regularidade”.

Até ao momento e numa altura em que ainda decorrem as inscrições, “mas já com escassas vagas para preencher”, a prova tem a participação assegurada de várias equipas europeias. O Eco Rally terá início no Funchal às 13h00 de dia 3, e passará, entre outros, pelos concelhos de Calheta, Porto Moniz, terminando numa Power Stage, que terá lugar às 14h45 de dia 4, no Machico. O Eco Rally Madeira será realizado após o Greater Huangshan International EcoRally, na China, e antes do 9e E-Rallye Monte Carlo, no Mónaco, lê-se na nota.