O FC Porto vai defrontar os italianos da AS Roma no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, segundo o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A formação ‘azul e branca’ joga a primeira mão no Estádio do Dragão, no Porto, em 13 de fevereiro, e a segunda na capital transalpina, uma semana depois, no dia 20.

Caso consiga o apuramento para os ‘oitavos’, o FC Porto poderá enfrentar outra equipa italiana, já que o vencedor do jogo entre a Roma e os ‘dragões’ terá pela frente a Lazio ou o Athletic Bilbau, de Espanha.