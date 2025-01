FC Porto e Sporting de Braga, ‘afundados’ nas últimas 12 posições, estão obrigados a pontuar quinta-feira na última ronda da fase de liga da Liga Europa para conseguir um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final.

Na estreia do treinador argentino Martin Anselmi, os ‘dragões’ deverão passar com um empate em Belgrado, reduto emprestado do Maccabi Telavive, enquanto os ‘arsenalistas’ estão obrigados a vencer em casa a Lazio, líder isolada da prova.

Ainda assim, e se tudo correr ‘mal’ nos outros campos, os ‘azuis e brancos’ - que não ganham há cinco jogos, incluindo quatro derrotas, três com Vítor Bruno e uma com o interino José Tavares – podem ter de ganhar e aos bracarenses nem a vitória servir.

Os dois clubes lusos só podem queixar-se, porém, da fraca prestação que tiveram até aqui: o FC Porto, que se ‘propunha’ ganhar a prova, somou três derrotas e venceu apenas dois jogos, tal como o Sporting de Braga, que perdeu quatro.

Depois de sete jornadas, os ‘azuis e brancos’ seguem, assim, no 25.º lugar, com oito pontos, mais um dos que os bracarenses, que ocupam o 27.º posto, parecendo ‘longínqua’ a final que jogaram em 2010/11, e que os portistas venceram por 1-0, em Dublin, sob o comando do atual presidente, André Villas-Boas.

Num dia em que os 18 jogos da oitava e última ronda da fase de liga arrancam todos às 20:00 (em Lisboa), o FC Porto entra numa nova ‘era’, a do treinador argentino Martin Anselmi, que, a ‘frio’, vai ter logo pela frente um jogo decisivo.

Face a um conjunto quase eliminado (29.º, com seis pontos), os ‘dragões’ são, mesmo em indisfarçável crise, favoritos ao triunfo, que vale o apuramento, nunca direto para os ‘oitavos’ – oito primeiros – e certamente fora do ‘top 16’ – entre o nono e o 16.º são cabeças de série no sorteio do play-off.

Mesmo empatando, para o sexto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições, o FC Porto pode seguir em frente, se uma das quatro equipas com nove pontos (Roma, Ferencvaros, Fenerbahçe, de José Mourinho, e Besiktas) perder.

Os ‘dragões’ vão fechar a fase de liga face à equipa à qual o Sporting de Braga abriu, com um triunfo caseiro por 2-1, selado com um ‘bis’ de Bruma a acabar, enquanto os ‘arsenalistas’ defrontam, no adeus, um dos ‘carrascos’ dos portistas.

A Lazio, que comanda isolada, com 19 pontos, fruto de seis vitórias e apenas um empate, em casa, derrotou o FC Porto por 2-1, no Olímpico de Roma, num embate decidido pelo espanhol Pedro Rodriguez, com um golo aos 90+2 minutos.

Os comandados de Carlos Carvalhal estão, assim, obrigados a acabar com a invencibilidade dos transalpinos para ‘sonhar’ com o apuramento, que, com uma vitória, dificilmente não acontecerá, embora seja matematicamente possível.

Os minhotos somaram os seus dois triunfos precisamente na ‘pedreira’, onde, além dos israelitas, caíram os alemães do Hoffenheim, enquanto a Lazio ganhou os três jogos fora, com Dinamo Kiev (3-0), Twente (2-0) e Ajax (3-1).

Os transalpinos (19 pontos) chegam a Braga como a única equipa com o apuramento para os ‘oitavos’ garantido, sendo que o Manchester United (quarto, com 15), de Ruben Amorim está bem colocado, em vésperas da viagem ao reduto dos romenos do Steaua.

Por seu lado, o Fenerbahçe, de José Mourinho, está na ‘corda bamba’, no 23.º lugar, com nove pontos, precisando, em princípio, de pontuar no reduto do Midtjylland.

Na nova fase de liga da Liga Europa, os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, enquanto os clubes classificados entre o nono e o 24.º disputam um play-off de acesso aos ‘oitavos’. Os últimos 12 estão fora das competições europeias, não ‘descendo’ à Liga Conferência.