O FC Porto empatou na receção ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, a uma bola.

Os golos foram apontados na segunda parte. Fábio Vieira abriu o ativo ao minuto 68, enquanto Embaló empatou a partida ao minuto 86’, fixando o empate final.

Os ‘dragões’ estão agora a seis pontos de Sporting e Benfica, estando em igualdade pontual com o Braga no terceiro lugar, ambos com 47 pontos.