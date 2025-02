O FC Porto visita hoje o Farense, na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, um dia depois da morte do antigo presidente Pinto da Costa, aos 87 anos, depois de ter liderado o clube por 42 anos.

O jogo em Faro, agendado para as 18:00, está marcado pela morte, na noite de sábado, de Pinto da Costa e consequente desaparecimento do “presidente dos presidentes”, como foi apelidado pelas páginas do clube.

Torna-se, assim, secundário o destaque para o empate do líder e campeão Sporting, na receção ao Arouca (2-2), que permitirá aos ‘dragões’, em caso de vitória, encurtar a distância para o primeiro lugar para seis pontos, além de manter distâncias para o segundo, o Benfica, que venceu o Santa Clara (1-0) e tem mais sete que os ‘azuis e brancos’.

Sem vencer há cinco jornadas, a equipa agora orientada por Martín Anselmi vem de um empate a uma bola no play-off da Liga Europa, em casa com a Roma, e antes de visitar a capital italiana desloca-se ao reduto do 17.º e penúltimo, com 15 pontos.

A fechar o dia, pelas 20:30, disputa-se o dérbi do Minho, com o Vitória de Guimarães, atualmente no oitavo lugar com 31 pontos, a defrontar o Sporting de Braga, quarto com os mesmos 43 do FC Porto.

Os ‘vimaranenses’ podem chegar aos 33 pontos e ao sexto lugar, do Casa Pia, enquanto a formação orientada por Carlos Carvalhal jogará depois dos portistas, podendo ainda solidificar o quarto lugar após a derrota do Santa Clara.

O dia começa com a receção do Rio Ave, 11.º com 25 pontos, ao ‘aflito’ AVS, 16.º com 18, em posição de play-off de permanência, numa 22.ª jornada que encerra segunda-feira, com outro dérbi minhoto, entre Gil Vicente e Famalicão.

Programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 fev:

Boavista - Estrela da Amadora, 0-1.

- Sábado, 15 fev:

Moreirense - Casa Pia, 3-2.

Nacional - Estoril Praia, 2-2.

Santa Clara – Benfica, 0-1.

Sporting – Arouca, 2-2.

- Domingo, 16 fev:

Rio Ave – AVS, 15:30.

Farense - FC Porto, 18:00.

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30.

- Segunda-feira, 17 fev:

Gil Vicente – Famalicão, 20:15.