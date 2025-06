A União de Leiria anunciou hoje que o madeirense Fábio Pereira, que na última temporada orientou o Vizela, será o novo treinador da equipa na próxima temporada da II Liga.

Fábio Pereira, 46 anos, iniciou a carreira como treinador enquanto adjunto no Sporting de Braga B, chegando a técnico principal no Bougadense e assumindo depois a orientação do Gafanha, União da Madeira e Oleiros, bem como as formações também da II Liga da Oliveirense, Marítimo e Vizela.

Em Leiria, o técnico vai ocupar o lugar de Jorge Silas, que terminou a temporada passada no sexto lugar, não tendo renovado contrato com a equipa leiriense.

Citado em comunicado da SAD leiriense, Fábio Pereira considera “uma honra liderar a equipa de um histórico com a dimensão da União de Leiria”.

“Vamos trabalhar muito para que os unionistas se revejam e se orgulhem do nosso desempenho a cada jogo, e nos ajudem a ter uma época de sucesso”, afirma na nota divulgada.

Os trabalhos de pré-época da União de Leiria têm início agendado para 30 de junho, sendo que a temporada 2025/26 tem início marcado para o dia 10 de agosto, avança a SAD.