Fábio mais longe da I Liga

O Vizela, do madeirense Fábio Pereira, sofreu ontem uma pesada derrota na primeira mão do playoff de acesso à I Liga. O JM Desporto destaca em manchete este jogo que, certamente, foi seguido com expetativa pelos conterrâneos do treinador, que tem na próxima jornada uma missão muito desafiante.

Nesta edição, pode contar com uma antevisão do clássico entre Benfica e Sporting, na conquista da Taça de Portugal, o derradeiro desafio da época para a I Liga, que acontece no mítico Estádio Nacional, no Jamor.

Um jogo de formação acabou em confrontos, entre atletas e espetadores, situação lamentável numa partida, que ainda por cima envolve menores, e que o JM noticia nesta edição.

Ainda sobre futebol, saiba que João Nívea deixou o AD Camacha e que no Marítimo o futuro de Borukov está dependente do treinador.

Em andebol, destaque para o Madeira SAD que procura a 21.ª Taça em Matosinhos. Estes estão os títulos da capa, mas há mais noticiário para ler sobre competições desportivas.

