A futebolista Diana Silva mostrou-se hoje supersatisfeita por ter ajudado Portugal a qualificar-se para o Euro2025 feminino, ao marcar os dois golos do triunfo sobre a República Checa (2-1), na segunda mão do segundo play-off de apuramento.

“Estivemos empatadas, conseguimos dar a volta e marquei o golo que deu a vitória. Deixa-me supersatisfeita ter ajudado a equipa a estar no Europeu”, afirmou, à chegada ao Aeroporto de Lisboa, onde apenas dois adeptos receberam a equipa das ‘quinas’.

Um dia depois do triunfo frente às checas, a jogadora do Sporting, de 29 anos, falou num “sentimento de objetivo cumprido” e disse ter ficado “imensamente feliz” por ter contribuído, “porque foi uma época complicada”.

“É sempre fantástico poder ajudar a equipa e contribuir com golos. Para mim, como sou avançada, é sempre ótimo”, referiu.

Diana Silva contou ainda “uma história engraçada”, recordando o último treino, no qual desperdiçou uma grande penalidade, mas não quis repetir, porque sabia que Portugal não iria necessitar de chegar ao desempate, após uma igualdade a um golo na primeira mão, no Estádio do Dragão.

Para Diana Silva, o futebol no feminino “está a crescer, continua a crescer e vai continuar a crescer” em Portugal e definiu como “superpositiva” a terceira qualificação consecutiva para um Europeu e o recorde de espetadores conseguido na primeira mão (40.189 espetadores), porque “traz mais pessoas, traz mais interesse, vai trazer também mais meninas a querer jogar, o que vai trazer mais qualidade”.

“Fico muito feliz porque pertenço à história, porque fiz parte deste percurso e continuo a fazer. É um motivo de orgulho imenso e espero continuar”, afirmou.

Sobre o Europeu, depois de Portugal não ter passado a fase de grupos nas duas anteriores presenças, Diana Silva diz que, “naturalmente, o objetivo é conseguir chegar mais além, conseguir coisas melhores”.

Por seu lado, a capitã Dolores Silva falou numa “festa muito bonita” e num “momento muito especial”, depois de “um jogo complicado”, mas no qual “a equipa entrou muito focada e a cumprir” o que tinha trabalhado, e “com uma alma gigante”.

“Uma das coisas que sempre refiro é não termos medo de nada e assumirmos aquilo que é o nosso jogo, porque, acima de tudo, o que mais temos de fazer é desfrutar destes momentos. Estar a representar a seleção nacional é um motivo de muito orgulho. Cada uma de nós sabe aquilo que é e que significa representar a seleção, por isso, é desfrutar e dar tudo por tudo”, afirmou.

Sobre a fase final do Europeu, que se realiza na Suíça, entre 02 e 27 de julo de 2025, Dolores Silva afirmou que “a responsabilidade é sempre muito grande”, mas “a pensar sempre jogo a jogo”, depois de “desfrutar deste apuramento”.

“Sabemos que em fevereiro temos a Liga das Nações, que serve também para preparar o Europeu. Temos um grupo bastante competitivo, o que também vamos encontrar na fase final, portanto é o cenário perfeito para continuarmos a trabalhar e, depois, quando chegar à altura do Europeu, pensarmos jogo a jogo”, afirmou.

A experiente média disse-se “muito grata por poder vivenciar” o crescimento do futebol feminino, garantindo que “Portugal tem muito talento”.

“Têm de continuar a acreditar em nós, a darem-nos a mão, porque Portugal tem um futuro brilhante. Tenho a certeza de que num futuro próximo vamos sorrir ainda mais com títulos”, afiançou.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se pela terceira vez consecutiva para a fase final do Europeu, ao vencer a República Checa por 2-1, em Teplice, na segunda mão do último play-off de apuramento.

Depois do empate a um no Dragão, Portugal, que repete 2017 e 2022, garantiu um lugar na edição 2025 ao bater as checas com um ‘bis’ de Diana Silva, assistida por Joana Marchão, aos 13 e 76 minutos, contra um penálti de Katerina Svitkova, aos 35.

A fase final da 14.ª edição do Europeu feminino realiza-se na Suíça, de 02 a 27 de julho de 2025, com sorteio marcado para 16 de dezembro, em Lausana.