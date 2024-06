O selecionador Vincenzo Montella afirmou hoje que a Turquia quer no sábado “roubar” a bola a Portugal e, assim, deixar a seleção lusa “desconfortável” no encontro da segunda jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, na Alemanha.

“Temos de lutar, temos de ser pacientes e temos de ser compactos. Isso será muito importante. Portugal está habituado a ter bola, por isso queremos roubar a bola. Temos de esconder a bola dos jogadores portugueses. Se isso acontecer, vai deixar Portugal desconfortável no jogo. É isso que nós queremos”, afirmou Vincenzo Montella.

O técnico de 50 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo F, no Signal Iduna Park.

“Portugal tem jogadores fantásticos, mas, sem bola, não podem fazer nada. Por isso, temos de jogar compactos. A defesa tem de começar logo no ataque. E, depois, se marcarmos mais um golo, ganhamos o jogo. É tão simples como isso”, referiu o antigo internacional italiano.

Montella divulgou que Arda Guler, a nova ‘estrela’ da seleção turca, de apenas 19 anos, e que marcou um golo no triunfo na estreia sobre a Geórgia (3-1), está em dúvida para o jogo em Dortmund, devido a problemas físicos.

“O Arda não está a 100%. Só vamos decidir se joga mesmo em cima do jogo. Mas, espero contar com ele”, disse.

Antigo avançado de Roma e Sampdoria, Montella abordou a ainda a carreira de Cristiano Ronaldo a longevidade do capitão da seleção portuguesa.

“Não estou surpreendido com a carreira do Ronaldo. É um grande profissional, um exemplo, um modelo para os outros. Vem de uma época em que marcou 50 golos. Tem uma mentalidade fantástica e ainda é um jogador chave para Portugal, mesmo com a idade que tem”, considerou.

O Turquia-Portugal está agendado para sábado, em Dortmund, no Signal Iduna Park, e tem início marcado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), com arbitragem do alemão Felix Zwayer.