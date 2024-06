Euro2024: Portugal nos ‘oitavos’ com Hungria ou Eslovénia

A seleção portuguesa de futebol, vencedora do Grupo F, vai defrontar nos oitavos de final do Campeonato da Europa de 2024 a Hungria, terceira do Grupo A, ou a Eslovénia, terceira do C.

Em 01 de julho, em Frankfurt, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), Portugal só pode defrontar o terceiro dos agrupamentos A ou C porque a Croácia, terceira do B, que era a outra possibilidade, foi hoje eliminada.

Os croatas fecharam na segunda-feira o seu agrupamento com dois pontos, e um saldo negativo de três golos (3-6), e estão condenados a ser um dos dois piores terceiros, já que só podem fazer melhor do que o terceiro do Grupo F, o de Portugal.

Caso a Hungria (três pontos e 2-5 em golos) seja uma das quatro melhores terceiras classificadas, jogará com Portugal e, se ‘cair’, será a Eslovénia (três pontos e 2-2 em golos) a medir forças com a seleção campeã em 2016.

Para se qualificar, a formação magiar está dependente do que suceder nos Grupos E e F, que fecham na quarta-feira.

Para os oitavos de final, nos quais já estão Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia, Áustria, França, Países Baixos e Portugal, qualificam-se os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros.

Neste momento, estão já definidos dois encontros dos ‘oitavos’, com a anfitriã Alemanha a defrontar a Dinamarca e a campeã em título Itália a jogar com a Suíça.