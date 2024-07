Euro2024: Países Baixos fecham meias-finais ao eliminar Turquia

Os Países Baixos, do ex-treinador do Benfica Ronald Koeman, qualificaram-se hoje para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao baterem a Turquia por 2-1, no fecho dos quartos de final, em Berlim.

Os turcos adiantaram-se por Samet Akaydin, aos 35 minutos, mas um tento de Stefan de Vrij, aos 70, e um autogolo de Mert Müldür, aos 76, deram o triunfo aos neerlandeses, campeões em 1988 e terceiros em 1976, 1992, 2000 e 2004.

Nas meias-finais, num jogo marcado para quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Dortmund, os Países Baixos defrontam a Inglaterra.