Euro2024: Muitos ‘Ronaldos’ e sardinhas assadas esperam Portugal em Marienfeld

Cerca de dois mil adeptos da seleção portuguesa de futebol já marcavam presença, duas horas antes da chegada, no complexo em que a equipa vai ficar instalada durante o Euro2024, com muitos ‘Ronaldos’ e sardinhas à espera.

A pequena e pacata vila de Marienfeld, na Alemanha, encheu-se de ‘vida’, com muitas pessoas, de todas as idades, vestidas com a camisola da seleção nacional, grande parte delas com o número ‘7’ de Ronaldo, assim como várias bandeiras e alusões à cultura portuguesa, e também um rancho folclórico, da zona de Gutersloh.

O Hotel-Residence Klosterpforte, responsável pelo complexo desportivo em que a seleção vai estagiar durante o torneio, montou uma ‘funzone’ com música, animação, bebidas e comida, incluindo a tradicional sardinha assada, algo típico nesta altura do ano em solo luso, nas festas populares.

“Tínhamos de estar presentes para apoiar Portugal. A sardinha veio diretamente de Peniche. Tenho uma pessoa que costuma trazer e habitualmente temos peixe português”, disse à Lusa Artur Rodrigues, emigrante na Alemanha há 53 anos e hoje responsável pelo cheiro único da sardinha assada em Marienfeld.

Além dos adeptos, com o número de presenças a aumentar a cada minuto, existe também muita segurança no perímetro, como seria de esperar.

A chegada da seleção nacional deverá acontecer entre as 20:30 e 21:00 locais (19:30 e 20:00 em Lisboa), depois de o avião que transporta a comitiva lusa aterrar em Munster, a cerca de 70 quilómetros.

Após a chegada de Portugal ao hotel, será cumprida uma cerimónia protocolar de boas-vindas com a assinatura do livro da vila de Marienfeld, juntamente com os representantes governativos da região.

É a segunda vez que a seleção lusa faz de Marienfeld a sua ‘casa’ num torneio, depois da participação na fase final do Mundial2006, que também decorreu na Alemanha.

Nessa competição, Portugal alcançou as meias-finais, fase em que foi derrotado por 1-0 pela França, culpa de um penálti de Zidane, perdendo, depois, o ‘bronze’ para a anfitriã Alemanha (1-3).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O torneio arranca na sexta-feira, em Munique, com o Alemanha-Escócia, e decorre até 14 de julho, com a final em Berlim.