Euro2024: Homenagem ao ‘kaiser’ Franz Beckenbauer na cerimónia de abertura

O antigo internacional alemão Franz Beckenbauer, um dos maiores símbolos do futebol mundial, falecido em 07 de janeiro, vai ser homenageado na cerimónia de abertura do Euro2024, na sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique.

Os dois capitães vivos das seleções alemãs campeãs da Europa, Bernard Dietz (1980) e Jürgen Klinsmann (1996), vão acompanhar a mulher de Beckenbauer, Heidi, na entrega junto ao relvado da Taça Henri Delaunay.

Na cerimónia vão estar ainda representantes das três equipas alemãs que venceram o Europeu, em 1972 e 1980, como Alemanha Ocidental, e em 1996, com uma seleção já unificada.

Beckenbauer, considerado um dos melhores futebolistas da história e que era apelidado de ‘kaiser’ (imperador), foi o capitão da RFA no Europeu de 1972, competição em que os alemães venceram na final a antiga União Soviética (3-0).

O ‘kaiser’ participou ainda enquanto jogador no triunfo da Alemanha no Mundial de 1974, realizado em solo germânico, e, como selecionador, conduzia a equipa à vitória em 1990.

Como jogador do Bayern Munique, conquistou de forma consecutiva três Taças dos Clubes Campeões Europeus (1973/74, 1974/75 e 1975/76), seis campeonatos da Alemanha, cinco como jogador e um enquanto treinador, num percurso que o levou ainda à presidência do clube bávaro.

O Euro2024 decorre entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, naquela que é a segunda vez que o país organiza a competição, depois de o ter feito em 1988, então como Alemanha Ocidental.

A 17.ª edição do Europeu tem início na sexta-feira com o jogo inaugural entre a seleção anfitriã e a Escócia (20:00), num grupo A que inclui ainda Hungria e Suíça.

Portugal integra o Grupo F, com República Checa, que defronta em 18 de junho, Turquia, em 22, e Geórgia, em 26.