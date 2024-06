Euro2024: Espanhol Yamal tornou-se no mais jovem de sempre a jogar uma fase final

Da lista dos jogadores mais novos num europeu há um português, que ostenta, até agora, o recorde de jogador mais jovem a jogar uma final. Veja se advinha quem é...Já o espanhol, fez hoje história, com apenas 16 anos.

O extremo espanhol e jogador do Barcelona, Lamine Yamal, tornou-se hoje no jogador mais jovem a jogar uma fase final de um Europeu de Futebol, aos 16 anos e 338 dias. Yamal está a jogar a titular na estreia da Espanha contra a Croácia, na primeira jornada do Grupo B.

Até agora, o jogador mais jovem a jogar uma fase final era Kacper Kozlwski (Polónia), que em 2020 tinha 17 anos e 246 dias.

Além do espanhol, outros jovens ostentam recordes que ainda estão por bater...o de jogador mais jovem numa final é um deles.

Guarda-redes mais jovem

José Ángel Iribar (21 anos e 108 dias)

Vários guarda-redes jovens foram incluídos nas convocatórias para um EURO, casos de Iker Casillas (2000) e Igor Akinfeev (2004). Mas Iribar deixou a marca como o guarda-redes mais jovem a jogar durante a vitória da Espanha sobre a Hungria, por 2-1, a 17 de Junho de 1964. Quatro dias depois, foi também o guarda-redes mais jovem a vencer o EURO, na vitória da sua equipa sobre a antiga URSS, por 2-1.

Mais jovem a marcar

Johan Vonlanthen (18 anos e 141 dias)

O jovem médio estreou-se numa fase final do UEFA em 2004, no dia em que Wayne Rooney se tornou no mais jovem marcador da história do EURO, com dois golos frente à seleção suíça de Vonlanthen. Foi esse (Vonlanthen) conquistou o recorde de jovem a marcar golos, que aconteceu contra a França, quatro dias depois, na derrota por 3-1, em 21 de junho.

Jogador mais jovem a disputar uma final

Renato Sanches (18 anos e 328 dias)

Tendo chegado ao EURO 2016 depois de contratado pelo Bayern vindo do Benfica, o médio Renato Sanches tinha uma reputação a respeitar. Fê-lo mostrando uma determinação para forçar a entrada na equipa principal orientada por Fernando Santos. Foi um dos obreiros do triunfo de Portugal sobre a anfitriã França, que acabou por valer o título à seleção das Quinas.

Pietro Anastasi (20 anos e 64 dias)

Um remate de pé direito de Anastasi, de fora da área, duplicou a vantagem da Itália sobre a Jugoslávia no desempate da final de 1968, em Roma. Com isso, o avançado foi o mais jovem marcador de sempre numa final do EURO. Chegou a ser conhecido por ser o jogador mais caro do mundo, na altura, quando chegou à Juventus vindo de Varese, corria o ano de 1968.