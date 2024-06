Euro2024: Áustria termina na liderança do Grupo D

A Áustria tornou-se hoje a nona seleção a garantir o apuramento para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer os Países Baixos por 3-2, no fecho do Grupo D, que venceu.

Os austríacos acabaram o agrupamento com seis pontos, contra cinco da França, que acabou no segundo posto ao empatar 1-1 com a Polónia, quatro dos Países Baixos e um dos polacos, já eliminados à partida para a derradeira ronda.

Em Berlim, Donyell Malen, aos seis minutos, na própria baliza, Romano Schmid, aos 59, e Marcel Sabitzer, aos 80, marcaram os tentos dos austríacos, enquanto Cody Gakpo, aos 47, e Memphis Depay, aos 78, faturaram para os neerlandeses.

Por seu lado, a França esteve a vencer a Polónia, com um penálti de Kylian Mbappé, aos 56 minutos, no que foi o seu primeiro golo em Europeus, mas, também de castigo máximo, Robert Lewandowski empatou, aos 79.

Nos ‘oitavos’, a Áustria juntou-se a Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Países Baixos, França e Portugal.