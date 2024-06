Euro2024: Alemanha vence Hungria e garante oitavos de final

A anfitriã Alemanha tornou-se hoje a primeira seleção a garantir um lugar nos oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer a Hungria por 2-0, na segunda jornada do Grupo A.

Em Estugarda, Jamal Musiala inaugurou o marcador, aos 22 minutos, sendo o primeiro jogador a chegar aos dois golos no Euro2024, e o capitão Ilkay Gündogan fechou a contagem, aos 67.

Com este triunfo, e depois do 5-1 à Escócia, a ‘Mannschaft’ isolou-se, provisoriamente, na liderança do Grupo A, com seis pontos, contra três da Suíça, que defronta hoje os escoceses, ainda a zero, como os magiares, estes já em dois jogos.