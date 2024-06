Euro2004: Seleção portuguesa de futebol já está na Alemanha

O avião que transportou a comitiva da seleção portuguesa de futebol que vai participar no Euro2024, desde Lisboa, aterrou hoje no Aeroporto de Münster Osnabrück pelas 19:25 locais (18:25 em Lisboa).

Os 26 convocados do selecionador luso, o espanhol Roberto Martínez, e restantes elementos do staff vão agora de autocarro rumo a Marienfeld, que volta a ser, 18 anos depois, o ‘quartel general’ de Portugal, repetindo-se o que sucedera no Mundial2006.

O ‘capitão’ da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, foi o primeiro jogador luso a pisar solo alemão, seguido pelos restantes eleitos para a prova que arranca na sexta-feira, com o Alemanha-Escócia, em Munique.

A formação das ‘quinas’ deverá chegar a Marienfeld, onde é esperada por milhares de adeptos lusos, entre as 20:30 e as 21:00 locais (entre as 19:30 e as 20:00 em Lisboa), depois de percorrer os cerca de 70 quilómetros desde Münster, com o autocarro acompanhado por uma ‘caravana’ de muitos ‘motards’.

No Euro2024, Portugal, que deverá cumprir na sexta-feira o primeiro treino na Alemanha, vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).