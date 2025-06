Euro sub-21: Henrique Araújo e Paulo Bernardo tornam-se recordistas de jogos

Os futebolistas Paulo Bernardo e o madeirense Henrique Araújo tornaram-se hoje recordistas de internacionalizações pela seleção portuguesa de sub-21, ao defrontarem a Geórgia, na terceira e última jornada do Grupo C do Europeu da categoria, em Trencin, na Eslováquia.

Três dias depois de terem igualado os 30 jogos de Manuel Fernandes no triunfo sobre a Polónia (5-0), da ronda anterior, o médio e o avançado ultrapassaram uma marca fixada pelo antigo centrocampista em 2008, numa altura em que disputam a segunda fase final seguida, após a estreia em 2023, quando Portugal chegou aos ‘quartos’ e perdeu com a Inglaterra (1-0), campeã nesse ano, numa edição coorganizada por Geórgia e Roménia.

Paulo Bernardo e Henrique Araújo, que completaram 23 anos em janeiro e têm datas de nascimento separadas por cinco dias, foram suplentes utilizados em quatro jogos nessa edição - a nona das 10 disputadas pela equipa das ‘quinas’ -, sem terem marcado golos.

O médio logrou agora a terceira titularidade na atual edição do Europeu de sub-21 e tem mais duas do que o avançado e capitão, que entrou aos 67 minutos, numa altura em que Portugal já vencia a Geórgia por 2-0, com golos de Rodrigo Pinheiro e Geovany Quenda.

Formados no Benfica, Paulo Bernardo, que representa o tetracampeão escocês Celtic, e Henrique Araújo, emprestado pelas ‘águias’ ao Arouca em 2024/25, levam 11 e 12 golos pelos sub-21 nacionais, números ampliados na goleada à Polónia, precisamente quando alcançaram as três dezenas de encontros ao fim de 1.377 e 1.346 dias, respetivamente.

Mais tempo precisou Manuel Fernandes, que alcançou essa marca em 1.463 dias, entre setembro de 2004 e setembro de 2008, e marcou por sete vezes, uma delas na goleada sobre Israel (4-0), na última jornada do Grupo A do Europeu de 2007, nos Países Baixos.

O antigo médio, de 39 anos, participou também na edição de 2006, a única realizada em Portugal, e fez sete duelos em Campeonatos da Europa, os mesmos de Paulo Bernardo, Jorge Ribeiro, Raul Meireles, João Moutinho, Luís Lourenço, Nani e Silvestre Varela, que seguem atrás dos oito de Hugo Almeida - recordista de golos (16) e presenças em fases finais (três) pelos sub-21 lusos -, numa lista liderada por Francisco Conceição, com nove.

Durante o trajeto na equipa de ‘esperanças’, Manuel Fernandes teve as quatro primeiras partidas com a seleção principal, pela qual debutou em 2005 e se despediu em 2018, na eliminação frente ao Uruguai nos ‘oitavos’ do Mundial (2-1), com três golos em 15 jogos.

Ao contrário de Manuel Fernandes, que também foi lançado como sénior pelo Benfica e encerrou a carreira em 2022/23 ao serviço dos iranianos do Sepahan, Paulo Bernardo e Henrique Araújo ainda não se estrearam pela seleção principal, condição extensível aos outros 21 futebolistas à disposição de Rui Jorge na Eslováquia - o guarda-redes Samuel Soares e o extremo Geovany Quenda já trabalharam com os ‘AA’, mas não competiram.

Atrás do pódio de internacionais pelos sub-21 está um quarteto com 28 jogos, que inclui Ricardo Quaresma, João Pereira, Silvestre Varela ou Fábio Silva - foi pré-convocado por Rui Jorge, mas não debelou uma lesão e falhou a fase final, terminando o trajeto com 15 golos, a um de Hugo Almeida, uma vez que deixará de estar elegível no final deste ciclo.

Portugal está a um ponto dos ‘quartos’ e começou a defrontar a Geórgia às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em duelo da terceira e última jornada do Grupo C do Europeu de sub-21, que decorre em simultâneo com o jogo entre França e Polónia, já afastada, em Zilina.

Numa ‘poule’ em que os dois primeiros classificados acedem à fase a eliminar, a seleção das ‘quinas’ soma os mesmos quatro pontos da França, segunda, sobre a qual apresenta uma diferença positiva de quatro golos, enquanto a Geórgia é terceira, com três pontos e possibilidades de qualificação, ao contrário da lanterna-vermelha Polónia, ainda a ‘zeros’.

A 25.ª edição do Europeu de sub-21 começou na quarta-feira e acabará em 28 de junho, com a final no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal, finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, procura um inédito troféu na 10.ª participação, e terceira seguida.