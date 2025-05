Participam 555 atletas provenientes de nove escolas de toda a ilha da Madeira.

Na próxima quinta-feira, 8 de maio, o grupo de Educação Física da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava, organiza a 8.ª edição do Trail Escolar.

A prova terá início às 09h30, com partida e chegada nas imediações do edifício da antiga Escola Básica do 1.º Ciclo do Lugar da Serra, na freguesia do Campanário.

Esta competição é composta por duas distâncias: uma de 3 km e outra de 5 km. As inscrições estiveram abertas a todos os alunos, professores e funcionários das escolas da Madeira, abrangendo os escalões de juvenis, juniores e seniores.

No total, participarão 555 atletas, provenientes de nove escolas de toda a ilha da Madeira, além do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Santa Cruz.

À semelhança das edições anteriores, o evento conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que assegura o transporte de todos os participantes, bem como o almoço-convívio.

O trail escolar conta ainda com o patrocínio de diversas empresas, maioritariamente do concelho da Ribeira Brava, responsáveis pela oferta de prémios aos três primeiros classificados de cada escalão.